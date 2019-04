Topcon: Vertriebsteam ausgebaut

Christian Nägelein verstärkt als Gebietsverkaufsleiter Bayern

Zum 1. April 2019 startete Christian Nägelein als Gebietsverkaufsleiter Bayern bei Topcon. Der gelernte Techniker ist seit über 20 Jahren als Medizinprodukte-Berater aktiv. Er sammelte dabei in verschiedenen Bereichen und Branchen umfassende Erfahrung. Vom orthopädisch-chirurgischen Bereich über zahnmedizinische Produkte bis zu medizinischen Lasern in der Augenheilkunde und Ophthalmologie ist Christian Nägelein als kundenzentrierter Berater in Bayern und in der medizintechnischen Branche bekannt.

Christian Nägelein schätzt die Produktvielfalt und die hohe Qualität des Portfolios bei Topcon und freut sich darauf, als kompetenter Ansprechpartner die Kunden in Bayern zu beraten und professionell zu begleiten.

„Mit Christian haben wir einen Kollegen gewinnen können, der neben seiner Erfahrung auch viele neue Ideen in unser Team bringt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt Matthias Wittwer, Vertriebsleiter bei Topcon.