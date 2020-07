Transitions: Aufschwung durch Corona

Vorteile der neuen Transitions-Generation am Puls der Zeit

Die Herausforderungen der Corona-Pandemie haben das Verhalten von Brillenträgern verändert. Zum einen verbringen viele bedingt durch Homeoffice und Kontaktbeschränkungen mehr Zeit an digitalen Endgeräten, zum anderen ist das Bedürfnis gestiegen, sich im Freien aufzuhalten. Zudem spielen Qualität und Sicherheit bei Kaufentscheidungen eine größere Rolle, wodurch die Beratungskompetenz der Augenoptiker vor Ort noch stärker gefragt ist.

Mit Transitions Signature Gen 8 steht laut Herstellerangaben eine noch leistungsfähigere Generation selbsttönender Brillengläser zur Verfügung. Im Vergleich zum Vorgänger Transitions Signature VII dunkeln sie sich schneller ein, werden insgesamt dunkler und hellen sich schneller auf. Umfragen und Messungen zufolge sind Transitions Signature Gen 8 die insgesamt besten selbsttönenden Brillengläser.

Sie überzeugen durch Klarheit im Raum, Dunkelheit im Freien, Reaktivität (schnelles Aktivieren/Aufhellen), langanhaltende Leistung sowie der Blockade von UV- Strahlung – und bieten so Brillenträgern größtmögliche Freiheit ohne Einschränkungen. Die intelligenten Brillengläser sind außerdem in einer großen Auswahl an Farben erhältlich und unterstreichen den individuellen Look der Träger.

Für die Partneraugenoptiker von Essilor, Rupp + Hubrach sowie NIKA Optics sind Transitions Signature Gen 8 Brillengläser in großer Vielfalt erhältlich. Über die neu gestaltete Webseite www.transitions.com mit Test zur Lichtempfindlichkeit, virtueller Anprobe und Optikersuche werden Brillenträger direkt zu den Partnern dieser drei Unternehmen gelenkt. Ein attraktives Werbemittelpaket für die Wiedererkennung vor Ort rundet die Markteinführung ab. Weitere Informationen hält der Außendienst bereit.