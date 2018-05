Transitions: Große Media-Kampagne 2018 für neue Zielgruppen

Jung, frisch und überzeugend

Ende Juni startet die große Kampagne für Transitions Light Intelligent Lenses, die sich an eine neue Zielgruppe richtet.

Das Vertrauen und die hohe Kundenzufriedenheit mit Transitions wird als Kern der Kampagne in Form von Testwochen aufgegriffen: Brillenträger werden bis Ende 2018 über alle beworbenen Kanäle dazu motiviert, Transitions Brillengläser zu kaufen und 4 Wochen lang zu testen. Bei Unzufriedenheit wird kostenlos in farblose Brillengläser getauscht – Augenoptiker können dies einfach und unkompliziert über die Verträglichkeitsgarantien von Essilor, Rupp + Hubrach und Nika abwickeln.

Die große digitale Media-Offensive mit 100 Mio. Sichtkontakten ist zugeschnitten auf die junge Zielgruppe und soll Aufmerksamkeit erregen: Social-Media-Aktivitäten, Google Adwords und Bannerwerbungen auf Health-Portalen soll die Nutzer bis Ende des Jahres auf die neue Landing Page light-undercontrol.com lenken. Dort wird die neue, coole Transitions Welt vorgestellt und User finden ihren Augenoptiker. Besonderer Clou: An Verbraucher, die sich in der Nähe eines Fachgeschäfts befinden, werden gezielt Transitions Banner in Apps und Newsseiten auf deren mobile Endgeräte ausgespielt.

Zusätzlich sind in der »Gala« sind vier ganzseitige Advertorials für Transitions reserviert. In ganzseitigen Beiträgen wird der neue Markenauftritt in Szene gesetzt. Die erste Ausgabe mit Transitions Advertorial erscheint am 28. Juni 2018, weitere Veröffentlichungen sind geplant für den 12., 19. und 26. Juli.

Zahlreiche maßgeschneiderte digitale Anzeigen und Banner ermöglichen die Umsetzung einer eigenen Transitions Kampagne für aktive Augenoptiker. Attraktive Werbematerialien unterstützen bei Beratung und Verkauf vor Ort; Elemente wie Selfmailer, Anzeigenvorlagen oder Digital-Pakete runden das Angebot ab.

„Der jungen Zielgruppe entsprechend setzen wir einen besonderen Fokus auf den Lifestyle- und Fashion-Charakter der stylischen Transitions Brillengläser. Wer auf Facebook, Instagram & Co. unterwegs ist, wird an Transitions Light Intelligent Lenses nicht vorbeikommen. Die Augenoptiker werden wir mit Trainings bestens auf unsere Offensive vorbereiten und vor Ort mit aufmerksamkeitsstarken POS-Materialien unterstützen“, so Frank Walenda, Director Country Marketing Germany & Austria