Transitions: Virtuelles Trend-Event am 9. Februar 2021

Am Puls der Zeit

Essilor, Rupp + Hubrach und Nika Optics laden ihre Partner-Augenoptiker zur Teilnahme an dem ersten virtuellen Transitions Event "The Pulse" am 9. Februar 2021 ab 18.30 Uhr ein.

Zusammen mit Augenspezialisten aus über 42 Ländern werden die Partner über aktuelle Branchentrends informiert und erhalten einen Ausblick auf die neuesten Innovationen und Lösungen von Transitions.

Experten stellen in rund 45 Minuten Best Practices vor, beleuchten die Zukunftstrends für den augenoptischen Markt und präsentieren neue Erkenntnisse über die Wünsche und Bedarfe von Brillenträgern aus aller Welt.

Die Teilnahme an dem Event ist kostenfrei. Einzige Voraussetzungen sind ein Computer oder Smartphone und ein Internet-Zugang. Alle Beiträge werden simultan ins Deutsche übersetzt.

Den Registrierungs-Code und weitere Informationen erhalten Interessierte bei den Ansprechpartnern von Essilor, Rupp + Hubrach und Nika Optics