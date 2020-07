Tree Spectacles: Webseiten-Relaunch und Markenstyling

Logo und Instagram Seite in neuem Look

Das italienische Brillenunternehmen Tree Spectacles hat seine Webseite mit einem neuen Look versehen. Auch das Logo und die Instagram-Seite des Unternehmens wurden in einem Kreativprojekt während der Wochen des Lockdowns neu entwickelt. Damit will die Firma auf ihren Errungenschaften des Jahres 2019 aufbauen und die Positionierung als eine der führenden, unabhängigen und qualitätsorientierten Handwerksmarken Italiens weiter stärken.

„Die Fähigkeit zur Vereinfachung bedeutet, das Unnötige zu beseitigen, damit das Notwendige sprechen kann. Dies war unser Ausgangspunkt für einen neuen Look, der unsere besten Qualitäten hervorhebt und unsere Grundwerte kommuniziert, sei es unser Fachwissen und unsere Liebe zum Detail bei der Herstellung oder unseren Fokus, der auf hochwertigen und natürlichen nachhaltigen Materialien liegt ... “, so Marco Barp, Mitbegründer von Tree Spectacles.

Das 2011 erstmals eingeführte Tree-Logo wurde in einem minimalistischen, modernen Stil aktualisiert, um den Kunden die Grundwerte der Marke von heute und ihre Position als zeitgenössisches Label zu demonstrieren. Die neue Webseite und das Instagram Restyling sollen mit einem frischen, übersichtlichen Design und Sensibilität für den modernen Kunden und Brillenliebhaber die Philosophie, Geschichte und besonderen Werte der Marke vermitteln. Die neuen Tree Spectacles-Kollektionen werden mit Bildern und detaillierten Texten vorgestellt.