Über den Dächern von Peking

FOCUS China begeht fünfjähriges Jubiläum

Die Herausgeber von FOCUS China, Jian Wang und Jörg Spangemacher, luden Kunden, Vertreter der chinesischen optischen Industrie und das chinesische Pendant des ZVA zu einem Empfang, um mit ihnen die ersten fünf erfolgreichen Jahre der Fachzeitschrift zu feiern. Der Anlass war die chinesische Fachmesse CIOF in Peking.

Bewusst wurde dazu das Brauhaus „Drei Kronen“ ausgewählt – eine fast komplette Kopie des Münchener Hofbräuhauses, um den deutschen Hintergrund von FOCUS China zu unterstreichen. Also erwartete die Besucher ein deftiges Bayerisches Menü mit im Haus gebrautem Bier.

Nach der Begrüßung durch beiden Verleger ließ es sich der Präsident der COOA ( Chinese Optometric and Optical Association), Herr CUI YI, nicht nehmen, ausführliche Grußworte und Wünsche für die Zukunft an die Herausgeber und Gäste zu richten. Er bedankte sich ausdrücklich auch für die gute Zusammenarbeit und den regen Gedankenaustausch zwischen Verband und den Verantwortlichen des Verlages in Xi‘An.