Umfrage: Gewaltiger digitaler Nachholbedarf

Vor allem Ärzte noch nicht am Puls der Zeit

In einer gemeinsamen Umfrage haben das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Civey und die Berliner Digitalberatung TLGG Consulting rund 5000 Deutsche zu ihrer Nutzung von und ihrer Einstellung zu digitalen Angeboten befragt. Die Ergebnisse zeigen: In vielen Bereichen sind digitale Lösungen noch immer nicht im Alltag der Menschen angekommen.

Sie zeigte, dass vor allem im Gesundheitssektor ist die Digitalisierung bislang kaum bei den Kunden angekommen. 80,9 Prozent der Befragten haben nach eigenen Angaben noch nie mit ihrem Arzt, Therapeuten oder Apotheker per E-Mail, Messenger oder Video-Telefonie kommuniziert. Noch deutlicher sind die Zahlen auf dem Land: Dort liegt die Zahl mit 84,9 Prozent am höchsten - obwohl die Dichte des Gesundheitsangebots niedriger ist als in Ballungsgebieten.

Vielen Ärzten fehle schlicht das Wissen, wie sie digitale Dienstleistungen implementierten, erklärt Gesundheitsexperte Matthias Mirbeth von TLGG Consulting. Dabei seien Ärzte heute längst Teil eines neuen Ökosystems mit aufgeklärteren Patienten und digitalen Lösungen. Doch bislang werde in Deutschland zu wenig über konkrete Produkte und Anwendungen nachgedacht, die Patienten zugutekämen. „Der Druck ist offenbar noch nicht groß genug“, so Mirbeth.

Um die Digitalisierung voranzutreiben, müssten die nötigen Strukturen und eine neue Kultur geschaffen werden. Eine Lösung sei es, Digitalstrategien mit Partizipation der Bürger zu entwickeln, um deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. „Digitalisierung darf kein Nischenprojekt für Nerds sein, sondern muss zu einem gemeinsamen Kommunalprojekt werden, damit sie funktioniert“, so der TLGG-Experte.