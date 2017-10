Umfrage: Myopia Management in der Praxis - eine weltweite Übersicht

Nehmen Sie teil



Pascal Blaser, in seiner Funktion als Optometrist aus der Schweiz, ist spezialisiert auf die Myopiekontrolle und arbeitet derzeit an einem Artikel und einer Präsentation mit dem Titel „Myopia Management in der Praxis – eine weltweite Übersicht“, für den er eine Umfrage erstellt hat. Er bittet Kollegen, die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigen an dieser Umfrage teilzunehmen. Diese dauert keine 5 Minuten, und bittet Sie sich die Zeit dafür zu nehmen.



http://bit.ly/Myopie2017



In einigen Jahren möchte er die Umfrage wiederholen, um zu vergleichen, wie sich die Praxis verändert hat. Jeder, der die Umfrage abschließt, erhält eine Zusammenfassung der Umfrageergebnisse per E-Mail.