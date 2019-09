Umsatzsteuersenkung für Brillen rückt näher

Ungerechtigkeit zwischen Brillen und Hörgeräten könnte aufgehoben werden

Auf Brillen muss bisher die volle Mehrwertsteuer gezahlt werden, Hörgeräte hingegen unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Diese Ungerechtigkeit könnte in Zukunft laut einem Artikel auf handwerksblatt.de beseitigt werden. Die beiden Länder Thüringen und Bremen setzen sich für die Überarbeitung der Umsatzsteuer ein.

Die beiden Länder bemängeln an dem bisherigen Steuerkonzept beispielsweise die Kategorie Medizinprodukte. Dass bei Hörgeräten die 7% gelten und bei Brillen der volle Satz sei nicht schlüssig und auch für die Gesellschaft nicht nachvollziehbar, daher gebe es Handlungsbedarf.

In der Öffentlichkeit wurde die Steuerungerechtigkeit bereits vor Wochen breit diskutiert, allerdings am Beispiel des Umsatzsteuersatzes von Menstruationsartikeln.

Auch der ZVA unterstützt laut handwerksblatt.de den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für augenoptische Leistungen: "Wir halten eine Vereinheitlichung im Gesundheitswesen für überaus sinnvoll, Hörgeräte und Zahnersatz unterliegen bereits dem reduzierten Mehrwertsteuersatz", so ZVA-Sprecher Lars Wandke.

Eine neue Bedeutung erlange die Forderung auch durch das 2017 verabschiedete Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG). Denn dadurch erweitere sich der Kreis der Versicherten, die Zuschüsse von Krankenkassen erhalten, die ebenfalls dem Steuersatz unterliegen. "Ihre Absenkung auf sieben Prozent würde somit nicht nur die gut 40 Millionen Bundesbürger, die auf ihre Brille oder Kontaktlinsen angewiesen sind, sondern auch das Sozialsystem in Gänze erheblich entlasten."