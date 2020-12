VDCO: Auszeichnung für Fortbildungspunkte

Die Jagd auf Fortbildungspunkte hat begonnen.

Ab 2021 kürt die VDCO den/diejenige/n mit der höchsten Anzahl an erreichten Fortbildungspunkten. Hierzu wird die regionale Presse informiert, ein individueller Werbebanner für die eigene Website erstellt und erfolgt eine Ehrung über die VDCO in den sozialen Medien, der Zeitschrift "die Kontaktlinse" sowie im Newsletter. Diese Ehrung kann besonders gut für das eigene Marketing genutzt werden.

Interessierte reichen bitte all Ihre Fortbildungsnachweise auf www.vdco.de/fortbildungspunkte ein. Die Punkte, die als VDCO Mitglied über die VDCO Fortbildungen 2020 erlangt wurden, liegen bereits vor und werden weiterhin geführt.