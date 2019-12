VDCO: Peter-Abel Preis zum 25. Mal verliehen

Auszeichnung für Pilot-Projekt

Der Preis wird für innovative und herausragende Arbeiten aus dem Bereich der Kontaktoptik, Physiologie des Auges und Optometrie verliehen, die sich durch wissenschaftliche Recherche, interessante Aufarbeitung des Themas und Aktualität auszeichnen. Die Preisverleihung findet anlässlich des VDCO Jahreskongress im Rahmen der Sicht.Kontakte 2020 statt.

Der diesjährige Peter-Abel Preis ging wohlverdient an die CLASS-Study Group mit dem Thema „Impact of meibomian gland atrophy on contact lens comfort: a pilot study“ und wurde gleich an zwei Wochenenden übergeben.

Stephan Hirschfeld, 1. Vorstandsvorsitzender der VDCO überreichte feierlich den Anwesenden der CLASS-Study Group Prof. Sickenberger und Sebastian Marx die Urkunden bei der VDCO´19. Ralf Bachmann verlieh als stellvertretender Vorsitzender eine Woche später während der American Academy of Optometry den Preis persönlich an die CLASS Study Mitglieder Dr. Carolina M. E. Kunnen, Dr. Andrew D. Pucker und Prof. Lyndon Jones.

Der Glückwunsch der VDCO richtet sich an alle diesjährigen Preisträger/-innen der Study Group: Dr. Lisa A. Jones-Jordan, Dr. Daniel R. Powell, Justin T. Kwan und Dr. Sruthi Srinivasan.

Interessierte Bewerber/-innen können sich für den Peter-Abel Preis 2020 mit ihrer Arbeit bis zum 12. August 2020 bewerben. Eine internationale, unabhängige und wissenschaftliche Jury wird alle eingereichten Arbeiten bewerten.