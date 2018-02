VDCO: Seminar Kinderoptometrie 2018

Seminartermine bekannt gegeben

Noch bis zum 16. März 2018 kann man sich für das Seminar „Vision Therapy“ (Kinderoptometrie Teil 3) anmelden. Voraussetzung ist die Teilnahme an den Seminaren Kinderoptometrie Teil 1 und 2 aus den Vorjahren. Das Seminar findet am 7. und 8. April 2018 statt. Es bietet Theorie und Praxiswissen für die Umsetzung der analytischen Messungen in der Vision Therapy Maßnahme. Referent des Seminars ist Florian Ambros B.Sc., M.Sc. cand. Vision Science und Business (Optometry).

Die Seminare Teil 1 und 2 finden als Kompaktseminar vom 23. bis 25. Juni 2018 statt. Das Seminar „Test und Management in der Kinderoptometrie“ ist ein praktischer Leitfaden zur Kinderoptometrie. Neben den theoretischen Grundlagen wird die praktische Anwendung in der optometrischen Praxis vor Ort demonstriert. Auch betriebswirtschaftliche Aspekte in der Optometrie kommen nicht zu kurz. Das Aufbauseminar Teil 3 wird im Herbst 2018 stattfinden.