VDCO: Trauer um Karl-Josef Göderz

Am 4. Juli 2020 verstarb das Ehrenmitglied und langjährige Vorstandsmitglied

Karl-Josef Göderz, der am 7. Juni 1952 in Mönchengladbach geboren wurde, praktizierte seit 1986 als Optometrist in seinem Institut für Augenoptik und Optometrie in Oberhausen. Von der Optometrie und Kontaktlinsenoptik begeistert, fand er schon früh seinen Weg zur damaligen VDC, deren Mitglied er schon im Jahr 1981 wurde. Schon früh engagierte er sich in „seiner“ VDC und wurde 1987 in Duisburg in deren Vorstand berufen. 1990 wählten Ihn die Mitglieder der VDC auf der 36. Arbeitstagung in der Kongresshalle in Heidelberg dann zum stellvertretenden Vorsitzenden – eine Funktion, welche er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Vorstand im Jahr 1999 inne hielt.

Karl-Josef Göderz war 12 Jahre Mitglied des Vorstands der VDC und während dieser Zeit ein loyales, verlässliches und ungemein geschätztes Mitglied. Karl, oder Charly wie er von Vielen genannt wurde, war unter anderem auch für die Industrieausstellung und die Technik der damaligen VDC Tagungen verantwortlich.

Diejenigen, welche mit Karl zusammenarbeiten durften, haben auch sein ungemein kommunikatives Wesen und seine Freude am Leben schätzen lernen dürfen.

Karl war in seiner Person einzigartig. Die VDCO aber auch alle die ihn kannten, haben durch seinen Tod nicht nur einen Kollegen und Freund verloren, sondern auch eine Persönlichkeit, ohne welche die heutige VDCO nicht den Stellenwert in der Fachwelt hätte, den sie heute hat.



Wolfgang Cagnolati, Ehrenvorsitzender VDCO, sagt: „Ich selbst habe dazu noch einen Freund verloren, der mich persönlich bereichert und während meiner 12jährigen VDC Präsidentenschaft in jeder Hinsicht unterstützt hat. Karl wir Alle werden Dich vermissen und in guter Erinnerung behalten.“