VDCO: VDCO`16 & Tag der Optometrie

Vier Veranstaltungen unter einem Dach

Vom 7. bis 9. Oktober fanden erstmals vier unabhängige Tagungen an einem Wochenende unter einem Dach statt. Die VDCO e.V. machte aus der Optometrie´16 und der Contact´16 eine Großveranstaltung – die VDCO`16. Zugleich tagten die Innungsobermeister als Gäste des SWAV ebenfalls im Kurfürstlichen Schloss Mainz. Den Abschluss dieses Augenoptik- und Optometriewochenendes bildete am Sonntag der «Tag der Optometrie», der von der VDCO, dem ZVA und der IVBS gemeinsam organisiert wurde.

Das Konzept ging auf: Das stark praxisorientierte Programm und die große Bandbreite an Themen lockten mehr als 400 Fortbildungsbegeisterte aus dem In- und Ausland in das Kurfürstliche Schloss nach Mainz. Die Teilnehmer konnten in diesem Jahr ein hochprofessionelles Hauptprogramm und das erstmals durchgehend angebotene Parallelprogramm das ganze Wochenende genießen und neue Inputs und Inspirationen für ihren augenoptischen- und optometrischen Alltag mitnehmen.

Die VDCO freut sich sehr über die rege Teilnahme welche zeigt, dass der Zusammenschluss der beiden einzelnen Tagungen für die Profession die richtige Entscheidung war und ist jetzt schon voller Tatendrang für die die VDCO`17, welche vom 6. bis 8. Oktober 2017 stattfinden wird.