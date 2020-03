VDCO Young: OptoMEETry 2.0

Ein arbeitsreiches Wochenende geht zu Ende

Die VDCO Young ist am Wochenende zusammengekommen, um den Austausch in der Optometrie weiter voran zu bringen. Eins der großen Projekte ist das OptoMEETry 2.0 am 16. Mai 2020 an der Beuth Hochschule für Technik Berlin. Unter dem Motto „Gemeinsam stark für die Optometrie“ erwarten die Teilnehmer Berliner Kult, gepaart mit interaktivem Austausch. Außerdem steht bereits das Grundgerüst für das VDCO Young Studi-Forum auf der Sicht.Kontakte 2020.

Interessierte können sich bis zum 24. April zum OptoMEETry 2.0 auf www.vdco.de anmelden.