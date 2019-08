Viehoff Gruppe: 16 neue Auszubildende

Zweite Auflage des hauseigenen Azubi-Days

Mit einem Willkommensfrühstück wurden die neuen Auszubildenden der Viehoff Gruppe von Geschäftsführer Johannes Kleikamp am 22. August in Münster begrüßt. 15 angehende Augenoptiker und ein Kaufmann für Büromanagement haben zum 1. August ihre Ausbildung in der Viehoff Gruppe begonnen. In 13 von aktuell 26 Optikbetrieben wird der neue Viehoff Jahrgang ausgebildet, unter anderem in Bremerhaven, Dülmen, Bonn und Münster.

Während der Vormittag ein Seminar zum eigenen und gegenseitigen Kennenlernen bereithielt, stand am Nachmittag neben einer Präsentation zur aktuellen Situation in der Branche eine Stadtexplorer Rallye durch Münster auf dem Programm, bei dem die Auszubildenden viele knifflige Aufgaben lösen mussten und sichtlich Spaß hatten.

Am Ende des Tages waren sich alle einig: Auch die zweite Auflage des Viehoff Azubi-Days war ein voller Erfolg und wird künftig ein fester Bestandteil der Ausbildung in der Viehoff Gruppe sein.