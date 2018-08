Viehoff Gruppe: Kreativer Empfang für 21 neue Auszubildende

Münsteraner Optiker setzt Maßstäbe mit hauseigenem Azubi-Day

Mit einem Willkommensfrühstück in der Verwaltungszentrale der Viehoff Gruppe wurden die neuen Auszubildenden von Geschäftsführer Johannes Kleikamp am 8.8. in Münster begrüßt. 20 angehende Augenoptiker und ein Kaufmann für Büromanagement haben zum 1.8. ihre Ausbildung in der Viehoff Gruppe begonnen. In 13 von aktuell 25 Optikbetrieben wird der neue Viehoff Jahrgang ausgebildet, unter anderem in Bremerhaven, Dülmen, Bonn und Münster.

Während der Vormittag ein Seminar zum eigenen und gegenseitigen Kennenlernen bereithielt, stand am Nachmittag eine Führung durch das Hauptgeschäft Optik Viehoff in Münster auf dem Programm: Vom optischen Fachgeschäft über das Kontaktlinsen-Institut bis zur Meisterwerkstatt, für die angehenden Augenoptiker gab es hier einiges zu bestaunen.

Anschließend lernten die neuen Auszubildenden im Rahmen eines Speed-Datings noch die verschiedenen Bereiche und Führungskräfte des Unternehmens kennen, von der Verkaufsleiterin über den Marketingchef bis zur Personalleiterin. Begleitet wurden sie dabei von Azubis aus den höheren Lehrjahren, die ebenfalls interessante Einblicke in die Ausbildung und das Leben bei Viehoff geben konnten.

Am Ende des Tages waren sich alle einig: Der Viehoff Azubi-Day war ein voller Erfolg und es wird sicherlich im kommenden Jahr eine Neuauflage geben.