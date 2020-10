Viehoff Gruppe: Wachstum wird fortgesetzt

Trotz Corona auf Wachstumskurs

Die Viehoff Gruppe ist trotz der Corona-Pandemie weiter auf Wachstumskurs. Das westfälische Familienunternehmen treibt die Expansion in Süddeutschland voran und hat im Mai dieses Jahres mit Optik Amberg in Erlangen eines der größten Einzelgeschäfte in Deutschland übernommen.

Bereits seit März gehört zudem das Traditionsunternehmen Optik Schiller mit fünf Geschäften im Raum Paderborn zur Viehoff Gruppe.

„Wir haben bereits viele Jahre Erfahrung mit der individuellen Fortführung und Entwicklung von großen marktführenden Fachgeschäften“, so Johannes Kleikamp, „und konzentrieren uns darauf, jeden einzelnen Betrieb nach seinen Möglichkeiten höchstindividuell zu entwickeln. Mit eigenem Namen, eigenem Sortiment, einem eigenen Markenauftritt und unter Berücksichtigung der Besonderheiten vor Ort.“

Zum 1. November erfolgt mit Optik Dieterich in Heidelberg die Übernahme eines weiteren großen Einzelbetriebs. Der Gesamtjahresumsatz der Viehoff Gruppe wird durch die Übernahmen perspektivisch um zehn Millionen Euro steigen, was einem Wachstum von deutlich über 30% entspricht. Allein in diesem Jahr wurden bisher 101 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt – und das trotz Corona.

Geschäftsführer Johannes Kleikamp hat die Krise vielmehr genutzt, um das eigene Profil zu schärfen und sich noch stärker auf große und marktführende Fachgeschäfte zu konzentrieren. Daher wurden jüngst parallel zu den Zukäufen auch zwei kleinere Geschäfte im Rheinland und ein Geschäft in der Nähe von Bremen abgegeben.

Die Expansion wird auch zukünftig weiter fortgesetzt, wobei konsequent auf die Marktführer vor Ort und Betriebe mit einem Jahresumsatz von mindestens einer Million Euro gesetzt wird. „Wir blicken optimistisch auf die Herausforderungen, die in den kommenden Jahren auf die gesamte Branche zukommen werden“, so Kleikamp, „denn mit unserer Ausrichtung und der Konzentration auf große, erfolgreiche Betriebe sehen wir die Viehoff Gruppe optimal für die Zukunft aufgestellt.“