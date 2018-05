Vinylize: Comeback mit der ersten offiziellen AC/DC Brillenkollektion

Neue Kollektion rockt.



Die Vision von Vinylize ist es, alle Songs von AC/DC in Brillen umzugestalten. Die Modelle der neuen Kollektion wurden von dem 22-fach ausgezeichneten Multi-Platin-Album „Back in Black“ inspiriert und sind in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften und auf der Website vinylize.com erhältlich.

Da AC/DC dafür bekannt ist, nur drei Akkorde zu verwenden, wird es zuerst nur drei Modelle zur Auswahl geben, die in je drei Größen verfügbar sind.

„Schwarz ist die Grundfarbe von Vinylize und wir haben uns entschieden, mit „Back in Black“ zu beginnen,“ sagt Zachary Tipton, der Vinylize-Gründer.

„In gewisser Weise ist dieses Produkt revolutionär. Wir brechen die traditionellen Regeln von Band Merchandise Artikeln. Früher waren diese von niedriger Qualität und wurden zu einem hohen Preis angeboten. Wir stellen ein handgefertigtes europäisches Produkt von extrem hoher Qualität vor, mit einem entsprechenden Preis. Unser Zielmarkt sind AC/DC-Fans, die raffinierten Geschmack entwickelt haben und immer noch die Musik lieben. "

Alle Fassungen sind auch als Korrektions- oder Sonnenbrille erhältlich. Die Sonnenbrille wird automatisch mit polarisierten Gläsern geliefert.

Jede Fassung wird in einer Markenbox geliefert, die ein Etui, einem Anhänger, eine Garantiekarte und ein Putztuch enthält und biologisch abbaubar ist