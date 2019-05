Visall: 20.000 Lichtschutzgläser für Kamerun

Glashersteller kooperiert mit Hilfsorganisation

Durch die Vermittlung von http://www.BrillenWeltweit.de wurden am 22. Mai 2019 zwei Paletten mit knapp 20.000 Lichtschutzgläser der Firma Visall an die Hilfsorganisation BON Secours Kamerun e.V. kostenfrei übergeben. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die medizinische Versorgung in Kamerun zu verbessern und nachhaltig zu entwickeln, indem er sich unter anderem um die Aus- und Weiterbildung des Gesundheitspersonals kümmert.

Bereits in den nächsten Wochen wird ein Container nach Kamerun geschickt, um dann die dringend benötigten Brillengläser in den Hilfsprojekten von BON Secours Kamerun zu verteilen. Vor Ort werden die ungeschliffenen Brillengläser dann durch augenoptische Fachkräfte in entsprechende Fassungen eingearbeitet.

Aus technischen Gründen gibt es beim Färben von Lagergläsern zum Teil minimale Abweichungen. Können die Gläser farblich nicht perfekt zur vorherigen Charge „gepaart“ werden, müssen sie aussortiert werden. Diese ansonsten optisch einwandfreien, aber unverkäuflichen Sonnenschutzgläser kommen nun dank http://www.BrillenWeltweit.de Menschen zugute, die sie dringend benötigen.