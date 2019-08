Visall: Klimaneutrale Arbeit

Schritte in eine grünere Zukunft

Mit grünem Strom hat es vor Jahren angefangen. Aber in einer Branche, die so vom täglichen Versand dominiert ist, konnte das nicht genug sein. Deshalb hat sich der Brillenglashersteller entschieden den CO²-Ausstoß ermitteln zu lassen um ihn dann zu reduzieren.

Nun werden Drucksachen und Verpackungen schrittweise auf Recyclingmaterial umgestellt, Kartonagen und Verpackungsmaterial werden künftig so weit wie möglich recycelt und zusätzlich soll der Rechnungsversand in Zukunft digitalisiert werden.

Die nicht vermeidbaren Emissionen werden mittels Klimaschutzzertifikaten kompensiert, mit denen Naturschutzprojekte finanziert werden. So unterstützt Visall 2019 und 2020 ein Aufforstungsprojekt in Uruguay und ein Flusswasserkraftwerk in Guatemala.

Seit 24. Juli 2019 ist Visall somit ein „Klimaneutrales Unternehmen“. Mehr Informationen unter: http://www.visall-brillenglas.de/klimaneutral