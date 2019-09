Visall: Neuer Vertriebsleiter

Carsten Mertens übernimmt die Vertriebsleitung bei Visall

Seit August 2019 wird die Geschäftsleitung der Visall GmbH aus Lörrach durch Carsten Mertens unterstützt.

Als Vertriebsleiter übernimmt er neben der strategischen Planung, die Führung des Außendienstteams als auch die persönliche Betreuung der internationalen Kunden.

Seit 28 Jahren in der Augenoptik zu Hause, hat Carsten Mertens in nunmehr 20 Jahren Außendienst umfangreiche Erfahrung in allen Bereichen unserer Branche sammeln können. Davon die letzten sechs Jahre als Repräsentant für Visall in Norddeutschland.

Die Betreuung der Kunden zwischen Flensburg und Frankfurt/Oder übernimmt zum 1. November 2019 eine neue Kollegin, die zu gegebener Zeit vorgestellt wird.