Vision Council Lab Division Hall of Fame Dinner

Jörg Spangemacher für Lebenswerk ausgezeichnet

Das traditionelle Hall of Fame Dinner der Lab Division des Vision Council stellt immer einen Höhepunkt im Rahmen der Vision Expo West dar. Beim Hall of Fame Dinner werden im festlichen Ambiente bei Cocktail und reichhaltigem Buffet Personen geehrt, die sich durch ihren Einsatz in der optischen Industrie und im Vision Council hervorgetan haben. Dieses Jahr hatte die Veranstaltung am 18. September eine besondere Bedeutung für den FOCUS, denn der Gründer und ehemalige Verleger des Magazins, Jörg Spangemacher, wurde in die Hall of Fame aufgenommen.

Mit dieser Auszeichnung wurde gewürdigt, dass Spangemacher sein Leben der Berichterstattung in der internationalen optischen Industrie gewidmet und mit MAFO-The Conference eine Plattform geschaffen hat, auf der Industrieexperten sich jährlich austauschen und ihr Wissen erweitern können. Spangemacher, der kürzlich in den Ruhestand getreten ist, freut sich sehr über diese schöne Anerkennung seiner Leistung.

Die weiteren Ehrungen gingen an Arman Bernardi, Ph.D. von iCoat, Yvette Carranza von DVI, Ed DeRosa von Signet Armorlite, Skip Payne von IcareLabs und Kevin A. Rupp von Essilor. Den Directors’ Choice Award 2019 erhielt Steve Sutherlin, The Vision Council’s Lab Division Liaison und ehemaliger Präsident von Sutherlin Optical, für seine mehr als 45 Jahre in der optischen Industrie. Mehr als 200 Gäste freuten sich mit den Geehrten über die Würdigung ihrer Leistungen und lauschten den bewegten Dankesreden. Anders als in den Jahren zuvor wurden die Preisträger nicht von einzelnen Rednern vorgestellt, sondern von den Emcees Swen Carlson und Steve Sutherland. Dieses neue Format lieferte ein rundes Erlebnis und stieß auf positive Resonanz.