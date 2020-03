Vision Expo East: verschoben!

Nachholtermin der Fachmesse: September 2020

Die internationale Fachmesse für Sehhilfen Vision Expo East, die vom 26. bis 29. März in New York stattfinden sollte, wurde nun verschoben. Als neuer Termin wurde der 23. bis 26. September genannt. Damit wird die Messe mit der Vision Expo West in Las Vegas zusammengelegt.

In einem gemeinsamen Erklärung des Vision Councils und von Reed Exhibitions, dem Organisator der Fachmesse, heißt es unter anderem, dass man mit großer Besorgnis auf die Auswirkungen des Coronavirus blicke und sich zu diesem alternativlosen Schritt entschieden habe. Man habe die laufenden Entwicklungen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Virus genau verfolgt und dabei die jüngsten Berichte von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und sowie der nationalen und regionalen Behörden und die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtet. In Absprache mit den Partnern der Vision Expo East hätte man sich darauf geeinigt, dass die Verlegung der Messe und Zusammenlegung mit der Vision Expo West in Las Vegas (vom 23. bis 26. September) die richtige Entscheidung sei.

Ashley Mills, CEO von The Vision Council, äußerte sich folgendermaßen: „Dies war eine schwierige Entscheidung für unsere Organisation, aber letztendlich ist der Verwaltungsrat des Vision Council der Ansicht, dass die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitglieder, Aussteller, Teilnehmer und Mitarbeiter an erster Stelle stehen muss. Darüber hinaus möchten wir den Ausstellern und Teilnehmern Respekt entgegenbringen, die aufgrund von Reisebeschränkungen nicht an der Vision Expo East teilnehmen können. “

In der Ankündigung heißt es weiter, die oberste Priorität sei es, allen Beteiligten eine sichere Umgebung und den Kunden den besten Nutzen zu bieten. Im Vorfeld der Vision Expo West werde man „Wege schaffen“, dies bestmöglich umzusetzen. So möchte man im März daran arbeiten, virtuelle Treffen zwischen Ausstellern und registrierten Teilnehmern zu verwirklichen. Darüber hinaus möchte man maßgeschneiderte Services für Teilnehmer erstellen, um auch nach der Zusammenlegung der beiden Vision Expo-Messen für erfolgreiche Ergebnisse zu sorgen.