Vision Expo West 2020 abgesagt

Corona zwingt zur Absage

Der Handelsverband für Hersteller und Zulieferer der optischen Industrie in den USA, The Vision Council und Messeveranstalter Reed Exhibitions haben die Entscheidung bekannt gegeben, die Vision Expo West 2020 abzusagen, die vom 23. bis 26. September in Las Vegas, Nevada, stattfinden sollte. In den letzten Monaten haben das Vision Expo-Team von Reed Exhibitions und The Vision Council zusammengearbeitet, um die Veranstaltung vorzubereiten und zu planen, während die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Mitglieder der optischen Gemeinschaft genau beobachtet wurden. Angesichts der Gesundheit und des Wohlbefindens aller Besucher der Messe als Hauptanliegen der Messeveranstalter entwickelte die Vision Expo zusammen mit dem Venetian Resort einen mehrschichtigen, detaillierten Plan, um die Sicherheit aller Teilnehmer der Messe zu gewährleisten.

Trotz dieser Bemühungen und des starken Interesses der Branche an einer Teilnahme wurde die Entscheidung getroffen, die Vision Expo West 2020 abzusagen, nachdem der Gouverneur von Nevada, Steve Sisolak, am Montag, dem 26. Juni, bekannt gab, dass Nevada aufgrund der aktuellen Trends der Coronavirus-Infektion. bis Ende Juli „in Phase 2 der Wiedereröffnungspläne bleiben wird “

Mit dem Ziel, der Branche einen Mehrwert zu bieten und frische und innovative virtuelle Angebote weiterzuentwickeln, startet Vision Expo eine 365-digitale Plattform, die darauf abzielt, die optische Community zusammenzubringen und das Geschäft fortzusetzen. Die Plattform umfasst CE-Schulungen, eine direkte Terminvereinbarung, virtuelle Produktvitrinen, Service- und Produktbeschaffung und vieles mehr. Die Ankündigung der neuen virtuellen Plattform von Vision Expo, ihrer spezifischen Angebote und Partner wird in den kommenden Monaten veröffentlicht.

Teilnehmer und Aussteller, die sich für die Teilnahme an der Vision Expo West 2020 angemeldet haben, erhalten vom Vision Expo-Team eine separate, personalisierte Mitteilung.