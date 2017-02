Visionix/Presenta Nova: Erfolgreiche Opti 2017

Innovationen wurden vorgestellt

Der Gemeinschaftsstand von Visionix-Briot-Weco und Presenta Nova bot den Fachbesuchern auf der diesjährigen Opti hochkarätige technische Innovationen.

Die Genauigkeit der Wellenfront-Technologie findet sowohl in der Refraktion als auch in den Werkstattgeräten ihren Einsatz. Moderne Technologie macht den sichtbaren Unterschied beim Endverbraucher aus, wenn sie benutzt und richtig in Szene gesetzt wird. Neben innovativer Technik konnten die Messebesucher auch die innovative Raumgestaltung direkt vor Ort bestaunen.

Beide Unternehmen bedanken sich herzlich bei den vielen Stand-Besuchern.