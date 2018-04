VIU: Expansion vorangetrieben

Flagshipstore in Münster eröffnet

Das Schweizer Brillenlabel VIU setzt seine Deutschland-Expansion fort und eröffnete am 22. März 2018 auf der Münsteraner Salzstrasse ein weiteres Geschäft. Es ist der 15. Flagshipstore in Deutschland und, neben Köln und Düsseldorf, bereits der Dritte in Nordrhein-Westfalen.

Der zentral auf der Salzstrasse gelegene Store befindet sich in der historischen Altstadt in unmittelbarer Nähe zu Dominikaner- und Clemenskirche sowie dem Stadtmuseum Münster. Auf rund 53 m² wird die gesamte VIU Kollektion aus Korrektions- und Sonnenbrillen präsentiert, darunter auch Kooperationen wie VIU x Saskia Diez und VIU x House of Dagmar.

Der VIU Flagshipstore Münster wurde von Creative Director Fabrice Aeberhard und seinem Team entworfen und spiegelt die klare Linien- und Formensprache sowie die Schlichtheit der Produkte wieder.