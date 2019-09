VIU: Expansion weiter vorangetrieben

Neue Stores in Malmö und Göteborg eröffnet

VIU Eyewear expandiert weiter auf dem schwedischen Markt. Nach der Einweihung des Flagship-Stores in Stockholm im Spätsommer 2018 hat die Brillenmarke zwei weitere Läden eröffnet – in Malmö und der Universitätsstadt Göteborg.

Seit der Gründung 2013 kann das Schweizer Brillen-Label auf eine erfolgreiche Expansion in deutschsprachigen Ländern zurückblicken. Mit aktuell 46 Flagship-Stores in der Schweiz, Deutschland und Österreich sowie mit einer globalen Website bringt VIU das Produkt durch seinen „direct-to-consumer“ Ansatz ohne Zwischenhändler zum Kunden. Zusätzlich zu den eigenen Stores arbeitet VIU mit exklusiven Einzelhandels-Partnern, um seine Sonnenbrillen in hochwertigen ConceptStores zu vertreiben.

Im Juni 2019 eröffnete VIU in der malerischen Altstadt von Malmö einen weiteren Store. Kunden können nun auch in Schwedens drittgrößter Stadt das VIU-Konzept und die hochwertigen Brillen erleben. Am 5. September öffnete das Schweizer Brillen-Label außerdem seine Türen in Göteborg. Die neue Location ist zentral im Herzen der Stadt gelegen, in einem Eckhaus auf der belebten Korsgatan. Die großzügigen Schaufenster blicken auch auf die Vallgatan, und zur Haupt-Einkaufsmeile von Göteborg, der Kungsgatan, ist es nur ein Katzensprung.

Wie bei allen VIU-Stores wurde die Inneneinrichtung von VIU Creative Director Fabrice Aeberhard und seinem Team entwickelt: „Inspiriert von der nordischen Küstenstadt findet sich im Store eine Mischung aus natürlichen Materialien mit hellen, warmen Beige- und kühlen Blau-Tönen. In der Mitte des Verkaufsraums findet sich das typische Wand-System, auf dem die Brillen ausgestellt werden. Für Göteborg wurde Eternit Duripanel gewählt, das eine dezente Holzspan-Struktur aufweist und dadurch sehr natürlich wirkt.“

Im August hat VIU die Präsenz in Europa noch weiter verstärkt und einen ersten UK Store in London eröffnet. Für 2020 ist ein Flagship-Store in Paris geplant.