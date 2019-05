VIU Eyewear: Neuer Store in Bielefeld eröffnet

Sechster Store in NRW geht an den Start

Das Schweizer Brillenlabel VIU hat am 16. Mai in Bielefeld seinen sechsten Store in Nord-Rhein-Westfalen offiziell eröffnet. Mit der neuen Boutique baut VIU Eyewear die Anzahl der deutschen Niederlassungen auf 25 Stores aus. 2016 eröffneten bereits Flagshipstores in der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie Köln. Münster, Bonn und Aachen folgten.

In Bielefeld ist VIU ab sofort auf der Niedernstrasse 14 zu finden. Damit hat sich das Brillenlabel eine exzellente Innenstadtlage im Herzen der Altstadt, gleich neben Marc O’Polo, gesichert. Nicolaikirche und Kirchpark sind nur wenige Gehminuten entfernt.

Eine Besonderheit bei VIU: Das Store Design wird intern verantwortet und entwickelt. Creative Dircetor Fabrice Aeberhard und sein Team lassen sich hierfür vom vorhandenen Bestand und dem Charakter der jeweiligen Stadt inspirieren.

Um auch am neuen Standort die klare, schlichte Formensprache der eigenen Brillenmodelle widerzuspiegeln, konzentriert sich VIU wie immer auf das Wesentliche: Das Konzept aus wenigen Farben, Materialien und entscheidenden Lichtakzenten schafft eine ganz eigene behaglich-industrielle Atmosphäre, die das besondere Einkaufserlebnis unterstreicht. Zentrales VIU Markenzeichen und Herzstück jedes Raumes ist die intelligente Systemwand für die Präsentation der Brillen. Im knapp 75 Quadratmeter großen Store in Bielefeld wurde dafür Eiche in einem kräftigen Bernsteinton verbaut. Die beiden Wandelemente, die sich auf beiden Seiten des Raumes befinden, sind schwebend montiert und hinterleuchtet. Passend dazu wurde für Boden, Decke und Wände ein zurückhaltender, warmer Grauton gewählt. Der schwarze Beratungstisch mit passenden Hockern und Metallelementen in Orangebraun setzt zusätzlich Akzente.