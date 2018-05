VIU: Flagshipstore in Freiburg eröffnet

Expansion fortgeführt

Das Schweizer Brillenlabel VIU setzt seine Deutschland-Expansion fort und hat am 17. Mai offiziell auf der Freiburger Gerberau eröffnet. Es ist der 16. Flagshipstore in Deutschland und neben Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe bereits der fünfte in Baden-Württemberg.

Der zentral auf der Gerberau in einem historischen Gebäude gelegene Store befindet sich in der Altstadt in unmittelbarer Nähe zum Martinstor und dem Natur- und Völkerkundemuseum. Der ebenerdige Verkaufsraum präsentiert sich mit einer Brillenwand aus beschichtetem Holz in hochglänzendem Off-White und kontrastierenden Elementen in Hell- und Dunkelgrau. Auf rund 50 m² wird die gesamte VIU Kollektion aus Korrektions- und Sonnenbrillen präsentiert, darunter auch Kooperationen wie VIU × Saskia Diez und VIU × House of Dagmar.

Der VIU Flagshipstore Freiburg wurde von Creative Director Fabrice Aeberhard und seinem Team entworfen und spiegelt die klare Linien- und Formensprache sowie die Schlichtheit der Produkte wider.