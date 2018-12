VIU: Fünfter Store in Österreich eröffnet

Österreich ist ab sofort um einen VIU Eyewear Store reicher

Das Schweizer Brillenlabel VIU eröffnete am 6. Dezember offiziell ein Geschäft in Innsbruck. Es ist bereits der fünfte Flagshipstore in Österreich. 2016 wurde der erste Laden in der Wiener Neubaugasse eröffnet; 2017 folgten Graz, Salzburg und der Wiener Bauernmarkt. Des Weiteren betreibt VIU Geschäfte in der Schweiz, Deutschland, Dänemark und Schweden sowie einen Onlineshop.

Der zentral auf der beliebten Anichstrasse in unmittelbarer Nähe der Annasäule und des Kaufhaus Tyrol gelegene Store präsentiert sich mit einer Brillenwand aus naturbelassener roher Spanplatte und kontrastierenden Elementen in Weiß und Mint. Auf rund 40 m² wird die gesamte VIU Kollektion aus Korrektions- und Sonnenbrillen angeboten, darunter auch Kooperationen und die kürzlich gelaunchte Mountain Edition – eine 3D gedruckte Sonnenbrille mit Performance Attributen, inspiriert von ikonischen Gletscherbrillen.

Creative Director Fabrice Aeberhard und sein Team zeichnen sich wie bei allen VIU Läden verantwortlich für das Store Design, welches die klare Linien- und Formensprache sowie die Schlichtheit der Produkte widerspiegelt. Inspirationsquelle für den Innsbrucker Store waren vor allem die Tiroler Natürlichkeit und Bodenständigkeit. Das Interior Konzept wird passend dazu durch eine raumübergreifende Systemwand aus naturbelassenem Holz verstärkt. Sie dient zur Präsentation der Brillen und wird für jeden Store individuell entwickelt.