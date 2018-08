VIU: Neuer Flagshipstore in Ulm

18. Store in Deutschland eröffnet

Am Freitag hat das Schweizer Brillenlabel VIU offiziell auf der Ulmer Platzgasse eröffnet. Es ist bereits der 18. Flagshipstore in Deutschland und neben Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim und Freiburg der sechste in Baden-Württemberg. Des Weiteren betreibt VIU Stores in der Schweiz, Österreich und Dänemark sowie einen Onlineshop.

Der zentral auf der Platzgasse in der Ulmer Altstadt gelegene Store befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Münsterplatz mit dem historischen Ulmer Münster. Der ebenerdige Verkaufsraum besticht durch eine Brillenwand aus hell lasiertem Kork und eine eindrucksvolle Fensterfront. Auf rund 60 m2 wird die gesamte VIU Kollektion aus Korrektions- und Sonnenbrillen präsentiert, darunter auch Kooperationen wie VIU × Saskia Diez und VIU × House of Dagmar.

Creative Director Fabrice Aeberhard und sein Team zeichnen sich wie bei allen VIU Läden verantwortlich für das Store Design, welches die klare Linien- und Formensprache sowie die Schlichtheit der Produkte widerspiegeln soll.