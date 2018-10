VIU: Neueröffnung in Bonn

Vierten Store in NRW eröffnet

Das Schweizer Brillenlabel VIU setzt seine Expansion fort und hat am 18. Oktober offiziell in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn eröffnet. Es ist bereits der 20. Store in Deutschland und neben Köln, Düsseldorf und Münster der vierte in Nordrhein-Westfalen. Des Weiteren betreibt VIU Geschäfte in der Schweiz, Österreich, Dänemark und Schweden sowie einen Onlineshop.

Der zentral auf der Sternstrasse zwischen Münsterplatz und Marktplatz in der Bonner Altstadt gelegene Store präsentiert sich mit einer Brillenwand aus lasierter Eiche auf schwarzer Trägerplatte und kontrastierenden Elementen in Schwarz. Auf rund 67 m² wird die gesamte VIU Kollektion aus Korrektions- und Sonnenbrillen angeboten, darunter auch Kooperationen wie VIU × Saskia Diez und VIU × House of Dagmar.

Creative Director Fabrice Aeberhard und sein Team zeichnen sich wie bei allen VIU Läden verantwortlich für das Store Design, welches die klare Linien- und Formensprache sowie die Schlichtheit der Produkte widerspiegeln soll. Inspirationsquelle für den Laden in Bonn waren vor allem regionale Materialien sowie der Kontrast zwischen Hell und Dunkel.

Ein weiterer Blickfang ist die flächige Glasfassade, die einen interessanten Kontrast zu der in dunklem Anthrazit gestrichenen Außenfassade darstellt. Im hinteren Bereich der Ladenfläche ist außerdem das Ursprungsgemäuer des historischen Gebäudes freigelegt und erinnert daran, dass es sich hierbei um das Geburtshaus der 1864 geborenen Bonner Schriftstellerin und Aktivistin Johanna Elberskirchen handelt.