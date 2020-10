VIU: Neueröffnung in Mainz

Neues Store Konzept setzt auf Nachhaltigkeit

Die Schweizer Brillenmanufaktur VIU Eyewear hat in Mainz seinen ersten Store in Rheinland-Pfalz eröffnet. Im Nachbarland Hessen ist VIU bereits in Frankfurt und seit letztem Jahr auch in Wiesbaden mit jeweils einem Geschäft ansässig. Somit ist das Direct-to-Consumer Label nun an insgesamt 30 Standorten in ganz Deutschland vertreten.

In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt ist VIU ab sofort auf der Stadthausstraße 14 zu finden. Das Eckladenlokal mit großzügiger Schaufensterfront liegt zentral im Herzen der Mainzer Innenstadt in unmittelbarer Nähe der St. Quirin Kirche. Das Store Design wurde wie immer intern verantwortet und entwickelt. VIU Creative Director Fabrice Aeberhard und sein Team haben sich für Mainz für ein nachhaltiges Architekturkonzept mit minimalem Materialeinsatz, natürlichen Werkstoffen und möglichst wenig Materialausschuss entschieden. Dabei stand vor allem die ultimative Funktionalität jedes Design Elements im Vordergrund.

Um auch am neuen Standort die klare, schlichte Formensprache der eigenen Brillenmodelle widerzuspiegeln, konzentriert sich VIU auf das Wesentliche: Das Konzept aus wenigen Farben, Materialien und entscheidenden Lichtakzenten schafft eine ganz eigene behaglich-industrielle Atmosphäre, die das besondere Einkaufserlebnis unterstreicht.

Die großzügige Schaufensterfront gibt den Blick auf die ca. 60 Quadratmeter große, offene Verkaufsfläche frei, welche mit drei freistehenden Brillenwand Displays bestückt ist. Diese wurden in Deutschland aus komplett wiederverwertbaren Materialien gefertigt: schwarzes, recyceltes und gepresstes Papier sowie solides Bauholz kamen dabei zum Einsatz.