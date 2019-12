VIU: Pop-Up Store in Zürich eröffnet

Temporärer Shop vereint verschiedene Stilepochen

Das Schweizer Brillenlabel VIU zieht für sechs Monate an den Rennweg 14 in der Zürcher Innenstadt – in ein aus dem 14. Jahrhundert stammendes Geschäftshaus.

Das maßgeschneiderte Designkonzept fügt sich dabei respektvoll in die Historie des 1357 erbauten und gerade neusanierten Gebäudes ein. So sind wesentliche Elemente des Ursprungsbestandes in das für VIU charakteristische Interior einbezogen, was Raum für außergewöhnliche Perspektiven schafft. Während hohe Spitzbögen an eine Kathedrale erinnern, verleihen Sichtbeton und rau belassene Innenfassaden dem Store einen industriellen Touch. Ein architektonisches Kontrastprogramm, das Vergangenheit und Gegenwart in eindrucksvoller Art und Weise verbindet.

Der 135 m² große Pop-up im Erdgeschoss des Standorts wurde von VIU Creative Director Fabrice Aeberhard und seinem Team entworfen. Neben der ikonischen, anthrazit lackierten Brillenwand wird die Ladenausstattung von einem Mix aus dunklen Farben und natürlichen Elementen dominiert.

VIU teilt sich die Verkaufs- und Ausstellungsflächen des Stores mit dem Kooperationspartner Soeder, einem kreativen Schweizer Kollektiv, das auf zeitgenössische Designobjekte spezialisiert ist. I

Der Pop-up ergänzt für einen vorübergehenden Zeitraum die beiden Zürcher Läden und gilt als Bereicherung für die 14 VIU eigenen Stores in der gesamten Schweiz.