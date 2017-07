Viu: Zweiten Store in Berlin Mitte eröffnet

Brillenlabel eröffnet Geschäft in Berlin

Das Schweizer Brillenlabel Viu ist weiter auf Expansionskurs und hat am Donnerstag seinen zweiten Berliner Store offiziell eröffnet. Dieser befindet sich auf der Alten Schönhauser Straße 47 und ergänzt von nun an den in 2016 eröffneten Viu Store auf der Potsdamer Straße 77/79.

Der VIU Store Berlin Mitte wurde von Creative Director Fabrice Aeberhard entworfen und spiegelt die klare Linien- und Formensprache sowie die Schlichtheit der Produkte wider. Die Idee eines monochromen Raumes wird durch eine raumübergreifende, komplett verspiegelte Systemwand in der Farbe Anthrazit ergänzt. Sie dient zur Präsentation der Brillen und wird für jeden Store individuell, auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst, entwickelt.

Fabrice Aeberhard: „Wir wollten dem Store eine weitere Dimension verleihen. So kam die Idee, mit Spiegelflächen zu arbeiten. Wichtig war uns dabei, einen natürlichen Gegenpol in Form von Eiche im Mobiliar und Nudetönen bei der Wandfarbe zu schaffen.“