VIU: Zweiten Store in München eröffnet

Schweizer Brillenlabel expandiert weiter

Am Donnerstag, den 11. Oktober hat VIU seinen zweiten Store in der bayerischen Hauptstadt offiziell eröffnet. Es ist bereits der 19. Store in Deutschland und neben Nürnberg der dritte in Bayern. Des Weiteren betreibt VIU Geschäfte in der Schweiz, Österreich, Dänemark und Schweden sowie einen Onlineshop (shopviu.com).

Der zentral an der Münchner Freiheit in den ehemaligen Räumlichkeiten des Concept Stores „RagRepublic“ gelegene Laden befindet sich in unmittelbarer Nähe zu beliebten Einkaufsmeilen wie der Leopold- und Hohenzollernstrasse. Herzstück des ebenerdigen Verkaufsraumes ist die Brillenwand aus bronzefarbenem Metall und ein alter Holzdielenboden, der aus einem Tiroler Bauernhof stammt. Auf rund 75 m² wird die gesamte VIU Kollektion aus Korrektions- und Sonnenbrillen präsentiert, darunter auch Kooperationen wie VIU × Saskia Diez und VIU × House of Dagmar.

Für den zweiten Münchner Store ließen sich Creative Director Fabrice Aeberhard und sein Team vom Schwabinger Flair inspirieren und entschieden sich für ein edles Farbkonzept sowie ein spannendes Spiel mit Oberflächen und Materialien: Wände, Decke und Holzboden sind allesamt in einem zurückhaltenden Beigeton gehalten, wodurch ein monochromer Raum entsteht. Die monolithische Systemwand aus bronzefarbenem Metall dient zur Präsentation der Brillen und wird für jeden Store individuell entwickelt. „Ziel war es, eine minimalistische, klare Struktur zu schaffen, die den optimalen Hintergrund für unsere Brillen schafft, einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert in der Präsentation bietet, Trends überdauert und somit auch langfristig und flexibel einsetzbar ist“, so Fabrice Aeberhard zur ‹VIU System Wall›. Hohe Decken mit Stuckverzierungen und eine große Fensterfront unterstreichen den offenen Charakter des Raumes.

Im Rahmen des offiziellen Store Openings wurde außerdem eine neue Kooperationsbrille mit Saskia Diez gelauncht. Die Special Edition von The Spirited ist mit 22-karätigem Gold veredelt und wirkt dadurch wie ein Schmuckstück. Es ist bereits die dritte Kooperation mit der Münchner Schmuckdesignerin. The Spirited by VIU × Saskia Diez ist seit dem 12. Oktober in den VIU Flagshipstores, bei Saskia Diez sowie online auf shopviu.com und saskia-diez.com erhältlich.