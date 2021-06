vonBogen: Zwei neue Gebietsleiterinnen

Gabriele Gaede und Sabrina Niedermeier für den Süden Deutschlands

Zwei neue Gebietsverantwortliche sorgen bei vonBogen für die Lust auf Brille. In Baden-Württemberg ist innerhalb der PLZ-Gebiete 7.., 88 und 89 ab sofort Gabriele Gaede Ansprechpartnerin. In Bayern leitet Sabrina Niedermeier die Bereiche 83, 84 und 94, die zusätzlich die Kunden in Österreich betreut.

Beide sind schon viele Jahre in der Branche tätig und freuen sich, die vonBogen-Kunden weiterhin mit den eigenständigen und vielfältigen Kollektionen und mit dem großen Leistungsspektrum zu begeistern.