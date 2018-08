Wagner + Kühner: „Masterlook“ für Brillengläser

Neues Konzept vorgestellt

Der Fassungslieferant Wagner + Kühner präsentiert unter der Marke „MasterLook“ sein eigenes Glaskonzept. Getreu dem Firmenmotto „Wir sind mehr als Brille“ wurde das Produktportfolio somit um eine essentielle Dienstleistung ergänzt, um Augenoptikern auch weiterhin innovative, umfassende und zukunftsorientierte Lösungen anbieten zu können.

Nachdem die Testphase erfolgreich abgeschlossen wurde, können ab sofort alle Kunden von Wagner + Kühner für die Kollektionen Head Pro und Head Sports eine fertig verglaste Sportbrille direkt über den Webshop unter http://www.wagner-kuehner.de bestellen.

Unternehmensleiter Michael Dumm sieht nach der Einführung von Sportbrillen der Marke Head die Hinzunahme des Glaskonzeptes als „konsequenten und logischen Schritt, um Optikern ein fertiges Produkt zu attraktiven Preisen aus einer Hand anbieten zu können“. Die in vielen Farben und Varianten erhältlichen Gläser aus Polycarbonat sind „Freeform“ Gläser. Durch die Verwendung der Fintec-Technologie wird eine Reduzierung der Glasdicke erzielt, so dass auch bei höheren Stärken dünne Gläser geliefert werden können. „Es freut uns ungemein, dass wir unseren Kunden jetzt auch ein Glaskonzept zur Verfügung stellen können und das zu fairen, wettbewerbsfähigen Konditionen. Zudem werden Sportbrillen-Gläser mit der Basiskurve 8 nicht von allen Glaslieferanten am Markt angeboten“, so Inhaber und Geschäftsführer Klaus Kühner.