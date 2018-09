Wagner + Kühner: Titel „Bester Fassungslieferant“ verteidigt

Leistungsspiegel „Brillenfassungen 2018“ erneut gewonnen

Alle zwei Jahre ruft „Markt intern“ Augenoptiker dazu auf, ihre Lieferanten nach dem Schulnotensystem zu bewerten. Die detaillierten Ergebnisse werden sukzessive im Leistungsspiegel Brillenfassungen veröffentlicht. Wie bereits im Jahr 2016 gewann Wagner + Kühner den Gesamtsieg und verteidigt somit seinen Titel mit einer historischen Bestnote von 1,44.

Drei Teildisziplinen mit insgesamt neun Kategorien konnten von den Augenoptikern bewertet werden. In sieben Kategorien und allen Teildisziplinen steht der Kreuznacher Fassungslieferant ganz oben auf dem Treppchen. Insbesondere loben Augenoptiker die Kundenfreundlichkeit, die Flexibilität und die Marketingbetreuung von Wagner + Kühner.

Ebenfalls wird das in der Branche einmalige Partner Plus Programm als essentieller Bestandteil für die gute Zusammenarbeit bewertet, da es den Augenoptikern die Möglichkeit bietet, ein umfangreiches Warensortiment ohne jedes Risiko anzubieten. Im Interview mit „Markt intern“ bedankt sich Unternehmensleiter Michael Dumm stellvertretend für die gesamte Belegschaft: „Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung. Das Votum der Augenoptiker verstehen wir als Dank unserer Partner für das tägliche Bestreben, uns weiter zu entwickeln.“ Verantwortlich für den Zuspruch ist, „dass wir unseren Partnern auf Augenhöhe begegnen. Uns geht es um langfristige Partnerschaft mit Sicherheit für den Optiker und Wagner + Kühner anstatt um Gewinnmaximierung“, so Michael Dumm weiter.

Trotz Stolz und großer Freude über die Titelverteidigung ruht man sich bei Wagner + Kühner nicht auf den Lorbeeren aus, sondern blickt in die Zukunft. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen werden weiterentwickelt und an die aktuellen Gegebenheiten des Marktes angepasst, um ein noch besserer Partner für den mittelständischen Optiker zu sein.

Details zum Leistungsspiegel unter: https://www.markt-intern.de/branchenbriefe/gesundheit-freizeit/augenoptikoptometrie/leistungsspiegel