WebiNights: 4x Myopie-Management live

Anfang November startet „die neue Art der Weiterbildung“

Der Herbst trumpft in der Augenoptik traditionell mit vielen Veranstaltungen auf, die Weiterbildung steht dabei ebenso auf dem Programm wie das Netzwerken. Auch wenn das Netzwerken aktuell weitestgehend entfällt, gilt das nicht für die notwendige Weiterbildung. Dank digitalen Branchenevents wie den neuen WebiNights können Augenoptiker und Optometristen sich in diesem besonderen Herbst mit dem sehr aktuellen Thema Myopie-Management bei Kindern und Jugendlichen auf den neusten Stand bringen.

Die Idee hinter der Veranstaltungsreihe: Wer tagsüber seiner gewohnten Arbeit nachgeht, dem bleibt der Feierabend, um sich dem Thema Weiterbildung zu widmen. Und so wurde die Idee geboren, die Weiterbildungsinhalte gezielt in Online-Events fernab des normalen Betriebsalltags in den Abend zu legen. Die WebiNights sind demnach auch der Versuch, Weiterbildung am Bildschirm in gemütlicher Atmosphäre zu präsentieren.

WebiNights 2020: Themen und Referenten

4. November 19.30 Uhr Emmetropisierung & Pathologie von Myopie | mit • Prof. Dr. Anja Palmowski- Wolfe • Dr. Andreas Hartwig • Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Frank Schaeffel

10. November 19.30 Uhr Myopie Management in die Praxis umsetzen | mit • Stefan Lahme • Peter Bruckmann • International Guest: Dr. Monica Jong (Australien, IMI)

18. November 19.30 Uhr Binokularsehen & Brillengläser | mit • Stefanie Wöhrle • Georg Scheuerer • Sandra Wagner • International Guest: Dr. Oliver Woo (Australien)

30. November 19.30 Uhr Update von Therapieoptionen | mit • Svenja Nienhaus • Jessica Gruhl • Dr. med. Hakan Kaymak

Die vier Weiterbildungsabende sind kostenlos, was wiederum das Engagement der Sponsoren möglich macht: Topcon Healthcare, Hoya Lens und Boston werden sich jeweils auch aktiv an einem der Abende mit einer etwa zehnminütigen Präsentation beteiligen. Credit Points werden von der VDCO und dem schweizerischen SBAO vergeben. Darüber hinaus werden die Organisatoren den Teilnehmern Zertifikate über Optik-Weiterbildung.com anbieten.

Weitere Informationen zu den Abenden und zu den Referenten und die Möglichkeit zur erforderlichen Online-Anmeldung gibt es unter optik-weiterbildung.com/webinights/.