WebiNights: Keratokonus

Die neue Art der Weiterbildung kehrt zurück

Als Vorreiter für die digitale Weiterbildung haben die WebiNights einen festen Platz eingenommen. An zwei Abenden Ende September, am 27.9. und 28.9. jeweils um 19:30 Uhr, kehrt das Format nun zurück. Diesmal dreht es sich um das Thema Keratokonus.

Für wen sind die Keratokonus WebiNights interessant?

Die Veranstaltung richtet sich an Augenoptiker, Optometristen und Augenärzte, um sich über den aktuellen Stand der jeweiligen Disziplinen zu informieren. Für die Kontaktlinsen werden Vorkenntnisse in der Anpassung von formstabilen Kontaktlinsen vorausgesetzt. So werden u.a. korneale und sklerale Kontaktlinsenoptionen vorgestellt, über neue Operationsmöglichkeiten und medizinische Therapieoptionen referiert, die Beurteilung von Topographien dargestellt und nicht zuletzt gezeigt, wie Kostenvoranschläge bei den Krankenkassen richtig eingereicht werden.

Wer referiert die Weiterbildungen?

Als Augenärzte werden Prof. Dr. Dr. Farhad Hafezi, MDPhD, Dr. Tobias Neuhann und Dr. med. Hakan Kaymak über die medizinischen Grundlagen und Operationsmöglichkeiten bei einem Keratokonus referieren. Isabell Neuhaus, Robert Mergenthal und Dr. Stefan Bandlitz, PhD, referieren über die Hornhaut und über Sklerale Topographie und wie Korneale oder Sklerale Kontaktlinsen anhand dieser Topographie gewählt werden können. Die Vorträge sind produktneutral und dank verschiedener Sponsoren kostenlos. Swiss Lens, MPG&E und Boston Materials werden sich jeweils auch aktiv an einem der Abende mit einer etwa zehnminütigen Präsentation beteiligen. Oculus hat als Hauptsponsor die Möglichkeit, seine Geräte zur Messung des Auges vorzustellen. Als Medienpartner ist FOCUS wieder mit an Bord. Die Organisatoren bieten zudem Teilnahmezertifikate für die beiden WebiNights-Abende an.

Weitere Informationen zu den Abenden und zu den Referenten und der Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es unter: webinights.ch