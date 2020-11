WebiNights: Myopie-Management in der Praxis

Teil 2 der Online-Weiterbildungsreihe am 10. November

Die neue 4-teilige Veranstaltungsreihe „WebiNights“, die sich mit dem Thema Myopie-Management bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt, geht am Dienstag, den 10. November in die zweite Runde.

Nach dem Erfolg der ersten Online-Weiterbildungsveranstaltung mit mehr als 200 Teilnehmern über den ganzen Abend, zeigen morgen, am 10. November ab 19.30 Uhr, Peter Bruckmann aus Köln und Stefan Lahme aus Ingolstadt ihre jahrelangen Erfahrungen im erfolgreichem Management der Myopie in ihren Geschäften. Die beiden Optometristen schlagen die Brücke in den Praxisalltag und weisen darauf hin, was zu einer erfolgreichen und verantwortungsbewussten Myopiekontrolle nötig ist. Als internationaler Gast ist Dr. Monica Jong (Australien, IMI) dabei.

Zum Thema Binokularsehen und Brillengläser geht es danach am 18. November 2020 weiter. Alle Informationen zu den Vorträgen, Weiterbildungspunkten und die Möglichkeit zur erforderlichen Online-Anmeldung sind unter www.optik-weiterbildung.com/webinights zu finden.