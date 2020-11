WebiNights: Myopie-Weiterbildungsabende

Binokularsehen und Brillengläser im Fokus

Die Veranstaltungsreihe „WebiNights“, die sich um das Myopie-Management bei Kindern und Jugendlichen dreht, wird heute, am 18. November um 19.30 Uhr mit dem dritten von vier Weiterbildungsabenden fortgesetzt. Diesmal werden Stefanie Wöhrle und Georg Scheuerer zusammen die notwendigen binokularen Sehteste präsentieren und die möglichen Erkenntnisse in der Umsetzung mit den Therapieoptionen wie beispielsweise einer Mehrstärkenbrille vorstellen und dabei viel von ihren alltäglichen Erfahrungen in der Praxis preis geben. Sandra Wagner geht der Frage nach, wie sich das Akkommodationssystem von Emmetropen und Myopen unterscheidet. Als internationaler Gast ist Dr. Oliver Woo (Australien) mit dabei.

Weitere Informationen zu den Abenden und die Möglichkeit zur erforderlichen Online-Anmeldung gibt es unter: www.optik-weiterbildung.com/webinights.