Weiterbildung: OHI Update 2017

Rückblick auf die größte augenoptische Fachtagung in Österreich

Die OHI ist mit ihrem jährlich stattfindenden OHI Update die größte österreichische Tagung für Augenoptiker, Optometristen und Hörakustiker. Mit etwa 200 Teilnehmern, 21 Industrieausstellern und parallel stattfindenden Vorträgen zu den Fachgebieten Augenoptik und Hörakustik, konnte das österreichische Format im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich zulegen.

Fünf der acht Vortragenden reisten aus Deutschland und der Schweiz an und verliehen dem OHI Update 2017 einen internationalen Charakter. Neben dem einleitenden Bericht zum aktuellen Ausbildungsangebot der „Optometrie und Hörakustik Initiative“ – kurz OHI –, zogen die vier hochkarätigen Augenoptik- sowie die vier top-aktuellen Hörakustik-Vorträge die Zuhörer in ihren Bann. Die produktneutralen Vorträge gaben neben fachlichen Inputs auch Ideen, die man in der täglichen Praxis sofort umsetzen kann.

Begleitend zum OHI Update fand eine Industrieausstellung mit innovativen Produkten der Augenoptik und Hörakustik statt.

Das OHI Update 2018 findet am Samstag, 9. Juni 2018, von 8:30 bis 17:00 Uhr, wieder im Wiener Novomatic Forum, Friedrichstraße 7, 1010 Wien statt.

Anmeldung und Informationen unter http://www.ohi.at/update2018