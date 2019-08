Wetzlich Optik-Präzision: Welttag des Sehens am 10. Oktober

So schützen wir unsere Augen

Am 10. Oktober 2019 ist der Welttag des Sehens. Unter dem diesjährigen Motto „Vision First“ möchte der jährlich stattfindende Aktionstag auf Präventionsmaßnahmen für Sehkrankheiten aufmerksam machen. Wie es um die Sehkraft der Deutschen steht und was wir dafür tun können, unsere Augen bestmöglich zu schützen, wissen die Experten des Brillenglasherstellers Wetzlich Optik-Präzision.

Derzeit tragen mehr als 40 Millionen Deutsche eine Brille, Tendenz steigend. Studien zufolge wird in Zukunft vor allem die Kurzsichtigkeit in der Bundesrepublik stark zunehmen. Laut Florian Gisch, Geschäftsführer von Wetzlich Optik-Präzision, liegt ein Grund für diese Entwicklung in der Veränderung unserer Lebensumstände: „Im heutigen Alltag nutzen wir vermehrt Smartphones und Tablets. Dadurch fokussieren wir unseren Blick zunehmend auf Nahbereiche, dies begünstigt die Entwicklung einer Kurzsichtigkeit.“ Hinzu kommt, dass wir durch die häufige Nutzung von digitalen Endgeräten immer mehr Zeit in geschlossenen Räumen und nicht bei Tageslicht verbringen. Bildschirme, Displays und Monitore strahlen hochenergetisch sichtbares Licht ab, das im Vergleich zum normalen Sonnenlicht einen vermehrten Blauanteil enthält. Blaues Licht steht in dem Ruf, unserer Gesundheit und vor allem unseren Augen zu schaden. Denn es soll die Entwicklung einer sogenannten Makuladegeneration, also einer Schädigung der Netzhaut, begünstigen.

Neben blauem Bildschirmlicht können sich aber auch viele weitere Faktoren wie etwa Infrarotstrahlen des Sonnenlichts oder auch eine unbehandelte Sehschwäche negativ auf unser Sehvermögen auswirken. Mit der richtigen Prävention lasse sich dies jedoch gut verhindern, sagt Gisch: „Um Sehschwächen und Schädigungen der Augen rechtzeitig zu erkennen, hilft ein regelmäßiger Sehtest. Dieser sollte je nach Alter mindestens alle zwei Jahre beim Augenarzt oder beim Optiker durchgeführt werden. Mit steigendem Alter empfiehlt sich ein jährlicher Besuch.“