WHKT: 7. Meistertag NRW am 17. November 2018

Save the Date

Am 17. November findet der 7. Meistertag NRW in Köln statt und hebt im Rahmen der Veranstaltung die Bedeutung junger Meisterinnen und Meister in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik hervor.

In lockerer Atmosphäre werden die Teilnehmenden in den Mittelpunkt gestellt und von den geladenen Gästen, wie etwa Wirtschaftsminister Professor Dr. Andreas Pinkwart, feierlich gewürdigt.

Am Rande des Meistertages werden aktuelle Bewilligungsbescheide zur Meister-Gründungsprämie NRW verliehen und ausgewählte Empfängerinnen und Empfänger interviewt. Der 7. Meistertag NRW wird vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Weitere Informationen und Anmeldung auf http://www.meistertag-nrw.de