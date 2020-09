WHKT: 9. Meistertag NRW

Gründer sinnvoll unterstützen

„Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, den jungen Gründerinnen und Gründern im Handwerk den Rücken zu stärken, denn das Handwerk bietet trotz Corona beste Zukunftschancen.“ Mit diesen einleitenden Worten eröffnete der Hauptgeschäftsführer des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT) sowie der Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks (LGH), Matthias Heidmeier, den 9. Meistertag NRW in der Alten Schlossfabrik in Solingen.

Unter Einhaltung der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln empfingen am vergangenen Freitag rund 20 junge Gründerinnen und Gründer aus dem nordrhein-westfälischen Handwerk ihre Bescheide für die Meistergründungsprämie.

Insgesamt etwa 80 ausgewählte Gäste nahmen an dem von WDR-Journalistin Gisela Steinhauer moderierten Event teil, darunter neben NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart, WHKT-Präsident Hans Hund, LGH-Vorsitzender Berthold Schröder sowie dem Präsidenten der Handwerkskammer Düsseldorf, Andreas Ehlert, zahlreiche weitere Akteurinnen und Akteure aus Politik und Wirtschaft.

Zu Beginn tauschten sich Minister Andreas Pinkwart, Hans Hund, Berthold Schröder und Andreas Ehlert im Interview mit Gisela Steinhauer über die aktuellen Herausforderungen der Corona-Pandemie aus. Pinkwart machte eingangs deutlich, dass das Handwerk derzeit die gesamte Wirtschaft stabilisiere. Er zeigte sich zudem sehr zufrieden vom engen Zusammenwirken zwischen Politik, Wirtschaft und Verwaltung, durch das die Corona-Soforthilfe schnell und unbürokratisch zahlreichen Betrieben bereitgestellt wurde: „Ich bin stolz darauf, dass die Demokratie hier gezeigt hat, wie schnell sie handlungsfähig ist, wenn es darauf ankommt.“

Berthold Schröder ergänzte: „Alle Handwerksorganisationen haben in dieser Zeit Hand in Hand zusammengearbeitet.“ Hans Hund sprach unmittelbar die Gründerinnen und Gründer an, indem er sagte: „Großen Respekt verdienen gerade in der jetzigen Zeit diejenigen im Handwerk, die sich trotz aller Umstände in die Selbstständigkeit begeben und einen Betrieb gründen oder übernehmen.“

Im zweiten Teil der Veranstaltung vermittelte Keynotespeaker Sven Schöpker, Tischlermeister und Geschäftsführer der Firma Raumfabrik, wertvolle Tipps an die jungen Existenzgründerinnen und -gründer. Mit seiner »Mission Geiles Handwerk!« möchte er das Ansehen des Handwerks in der Gesellschaft stärken.

Im Jahr 2020 wurden bislang über 300 Anträge für Meistergründungsprämienempfängerinnen und -empfänger bewilligt. Der Meistertag NRW war die erste gemeinsame Veranstaltung von WHKT und LGH seit Ausbruch der Corona-Pandemie.