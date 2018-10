WHKT: Bewerbungszeitpunkt verschieben

An Berufskollegs Bewerbungen bis zum 1. Juni eines Jahres

Auf der WHKT-Vollversammlung am 26. Oktober 2018 haben sich die Handwerkskammern klar positioniert: Zur Unterstützung der dualen Ausbildung fordern sie eine Verlagerung des Bewerbungs- bzw. Anmeldezeitpunkts an Berufskollegs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I um vier Monate nach hinten, um das Übergangssystem Schule-Beruf zu verbessern, den Landeshaushalt zu schonen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken.

Die Handwerkskammern empfehlen der Landesregierung, die Änderungen im Schulrecht möglichst schnell vorzunehmen, denn der bislang für Ende Januar/Anfang Februar vorgesehene Zeitpunkt hat diverse Nachteile. So passiert es viel zu häufig, dass Jugendliche, die sich in der Mitte des ersten Quartals eines Jahres zu einem Bildungsgang am Berufskolleg angemeldet haben,

ihre Bemühungen um eine duale Ausbildung einstellen,

nicht mehr an Angeboten zur beruflichen Orientierung teilnehmen,

keine Notwendigkeit mehr in der Planung ihres Übergangs sehen, da sie sich "versorgt" fühlen,

bereits laufende Bewerbungsverfahren für eine duale Ausbildung nicht weiterverfolgen.

Die Landesregierung hat sich die Stärkung der dualen Ausbildung zum Ziel gesetzt. Diese Terminverschiebung ist eine wichtige Maßnahme, um die zunehmend offenen Ausbildungsplätzen zu besetzen