WHKT: Gemeinschaftsaktion der Starthelfenden in NRW

Die Einstiegsqualifizierung – ein Türöffner in die Ausbildung

Heute bieten die am Starthelfenden-Programm beteiligten Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern einen besonderen Beratungs- und Informationsservice zum Thema Einstiegsqualifizierung für Jugendliche und/oder deren Eltern.

Die Einstiegsqualifizierung richtet sich an Jugendliche unter 25 Jahren, die bei der Agentur für Arbeit lehrstellensuchend gemeldet sind und bis zum 30. September noch keine Lehrstelle gefunden haben. Im Rahmen der Einstiegsqualifizierung haben diese die Möglichkeit, über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten praktisch in einem Betrieb zu arbeiten und gleichzeitig die Berufsschule zu besuchen, um dort fachtheoretische Kenntnisse zu erlangen. So lernen die Jugendlichen sowohl den Beruf an sich als auch die täglichen Betriebsabläufe intensiv kennen. Insbesondere Jugendliche mit einem weniger guten Schulabschluss erhalten so die Möglichkeit, durch Motivation, Persönlichkeit und praktische Fähigkeiten zu überzeugen und damit ihre Chance zu erhöhen, von dem Betrieb später in ein reguläres Ausbildungsverhältnis übernommen zu werden. In diesem Fall kann die Ausbildungszeit sogar um bis zu sechs Monate verkürzt werden.

Am Aktionstag stehen Interessieren praxiserfahrene Starthelfer/innen in den Handwerkskammern in Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Köln, Münster und Südwestfalen, den Industrie- und Handelskammern in Arnsberg, Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Hagen, Köln, Krefeld, Siegen und Wuppertal sowie im Berufsförderungswerk der Bauindustrie zur Verfügung.